Brassier Milan si raffredda per due motivi: a cosa stanno pensando ora i rossoneri. Tutti gli aggiornamenti sul mercato

Tra i nomi accostati in queste ultime settimane al calciomercato Milan c’è anche quello di Lilian Brassier. Tuttavia la pista che porta al centrale del Brest si sta facendo via via sempre più tiepida.

Due i motivi principali: innanzitutto le richieste del club francese, considerate troppo elevate dai rossoneri; in secondo luogo anche le strategie di mercato dei rossoneri, impegnati ora sul fronte Buongiorno. Brassier resta in lista ma solo come alternativa al difensore del Toro. Lo riporta Tuttosport.