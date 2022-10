Brambati: «Milan e Napoli hanno una grande dote: vincono le partite sporche»

Massimo Brambati ha analizzato il percorso di Milan e Napoli nelle prime 10 giornate di campionato: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così di Milan e Napoli:

«A Spalletti, che comanda la classifica. Ho visto la partita, è uscito il Napoli da una situazione che si era ingarbugliata. Ha vinto senza alcuni giocatori e con una partita di Champions alle spalle. Il Bologna era stato dipinto come poca squadra ma non è così. Con questa vittoria il Napoli ha iniziato un percorso in cui vince anche partite sporche. Dopo il mercato in entrata e in uscita io non la mettevo tra le prime quattro. Per questo mi sta sorprendendo. Il Milan non lo sta più facendo, perché vince anche soffrendo. Una volta certe partite le perdeva e invece…».