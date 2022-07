Brambati: «Maldini e Massara hanno costruito un ambiente al Milan»

Massimo Brambati intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua su Maldini e Massara

Massimo Brambati intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua su Maldini e Massara.

«Conosco Massara e Maldini e il valore che hanno avuto quest’anno nella conquista dello Scudetto. Hanno costruito non solo una squadra ma anche un ambiente. Dovevano fare prima e non arrivare a questo punto, in pieno mercato»