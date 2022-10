Brambati esalta Pioli: «Sta facendo cose incredibili»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha sottolineato il grande lavoro svolto da Stefano Pioli alla guida del Milan

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così di Stefano Pioli:

«Volevo fare dei tackle al contrario, a difesa di due allenatori che in passato sono stati elogiati ma anche criticati, anche da me. Oggi li elogio, e il primo è Stefano Pioli, che sta facendo cose incredibili. Mancano degli elementi ma la squadra sta crescendo ancora. In Champions sta facendo un percorso di crescita il tecnico così come la squadra e la società, mi auguro che si completi anche in Europa. Da Pioli non mi sarei mai aspettato una crescita del genere».