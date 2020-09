Braida: «Inter? L’obiettivo è chiaro scegliendo Vidal e non Tonali»

Ariedo Braida ha parlato nel corso della trasmissione Tiki Taka su Mediaset, ecco le sue parole sulla lotta scudetto

Intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka, Ariedo Braida ha così parlato della lotta Scudetto di quest’anno: «Sicuramente, in questo momento, per l’Inter l’obiettivo è quello. Perché la scelta di aver preso Arturo Vidal, e non Sandro Tonali va proprio in questa direzione: Vidal dà garanzie di un certo tipo che in questo momento Tonali non poteva dare. È evidente che lui (Antonio Conte, ndr), nella sua testa, pensa che quest’anno deve vincere lo Scudetto».

Alla domanda su un possibile ritorno in rossonero, Ariedo Braida ha risposto con un laconico: «Il Milan è il Milan…».