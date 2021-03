Brahim Diaz ringrazia Aguero: «Sei stato fantastico con me»

Brahim Diaz ringrazia Sergio Aguero per l’amicizia e l’accoglienza riservatagli ai tempi del City. Un futuro insieme?

Brahim Diaz, attaccante del Milan in prestito dal Real Madrid ma con un passato al Manchester City, ha commentato sui social l’addio di Sergio Aguero dai cityzen: «Una leggenda del club! È stato fantastico come mi hai trattato dal primo giorno in cui ho fatto la prima squadra. Grazie e buona fortuna».

Miglior marcatore nella storia dei Cityzens, miglior realizzatore straniero nella storia della Premier League e quarto in assoluto. Numeri straordinari che hanno contribuito all’affermazione degli Sky Blues, con 4 campionati in bacheca che diventeranno con ogni probabilità 5 tra poche settimane. Senza considerare un’altra decina di trofei inglesi e quella Champions League che, chissà, mai come in questa stagione potrebbe arrivare.