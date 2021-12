Brahim Diaz a caccia del gol a Udine: ecco a quando risale l’ultimo centro

Stefano Pioli punterà ancora su Brahim Diaz nel match contro l’Udinese. Lo spagnolo è alla ricerca di un gol che manca da tempo

Chiamato agli straordinari dopo le fatiche del mercoledì in Champions League, Brahim Diaz scenderà di nuovo in campo per portare in alto il Milan in campionato.

Il trequartista spagnolo vuole ritrovare anche il gol, che in campionato manca dal 25 settembre, prima che il Covid lo costringesse a stare lontano dal campo. Contro l’Udinese sarà l’occasione giusta per ritrovare il la via della rete.