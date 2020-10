Brahim Diaz: «Mi tingo i capelli insieme a Theo. Ibra mi da consigli»

Intervistato da Elfe, Brahim Diaz ha parlato anche del proprio rapporto con Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic

«Theo Hernandez ha detto che si tinge i capelli di rossonero se il Milan si qualifica per la Champions League? (Ride, ndr). Io non so che promettere, copio lui e ci faremo un selfie! Dobbiamo continuare a lavorare, il gruppo è molto giovane con alcuni di esperienza che ci aiutano, possiamo farcela. Sta cosa dei capelli… Perché no? Accompagno Theo se necessario, non ho nessun tipo di problema, anche se sono più timido di lui, queste cose gli piacciono di più (ride, ndr)».

SU IBRAHIMOVIC – «E’ un grande uomo, da quando sono arrivato mi ha dato ottimi consigli. Da giocatore vediamo già quello che è, continua a fare la differenza in campo».