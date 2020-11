Brahim Diaz: ecco il valore imposto dal Real Madrid per il suo cartellino

Brahim Diaz ha convinto il Milan. Le sue qualità sono indescrivibili ma sarà difficile trovare un’intesa con il Real Madrid, a meno che…

Il Milan è sempre più convinto delle qualità di Brahim Diaz. Il gioiello spagnolo è però di proprietà del Real Madrid, sul quale vorrebbe puntare nella prossima stagione.

Il club di Via Aldo Rossi, però, potrebbe accelerare i tempi in questa sessione di mercato invernale, trovando un’intesa sul riscatto. Non sarà facile, a meno che non si accontenti direttamente il club madrileno, il quale chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino.