Brahim Diaz e Ballo-Toure, oggi la firma: lo spagnolo prenota la 10

Brahim Diaz e Ballo Toure firmeranno oggi per il Milan: lo spagnolo ha già prenotato il proprio nuovo numero di maglia

Oggi sarà il giorno della firma per Brahim Diaz e Ballo Toure, i due calciatori arrivati entrambi ieri a Milano nella giornata odierna ufficializzeranno il proprio arrivo al Milan. Per lo spagnolo si tratta di un ritorno a pochi mesi di distanza dalla prima esperienza in rossonero, una sfida che già conosce ma che ripartirà con una Champions ancora da giocare e una maglia numero 10 già prenotata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan per Brahim Diaz avrà la possibilità di operare il riscatto a 22 milioni mentre il Real Madrid si è lasciata aperta la via della recompra a 27.