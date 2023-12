Braglia avverte il Milan: «Questo obiettivo è irraggiungibile». Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb

Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare, tra le altre cose, anche del Milan. Le sue dichiarazioni.

BRAGLIA – «Napoli e Milan devono cercare la continuità per rimanere lì davanti. Per arrivare in Champions ci vuole la continuità che non hanno avuto ultimamente. Le prime due posizioni per me sono irraggiungibili, devono pensare al terzo e quarto posto. Se non viene raggiunto il posto Champions, penso che nel calcio di oggi poi sia difficile trattenere i giocatori più rappresentativi poi»