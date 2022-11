Braglia: «Migliori portieri del campionato: Maignan sul podio»

Simone Braglia, ex portiere, ha stilato la propria classifica dei migliori estremi difensori del campionato: le sue parole

Ospite a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così dei portieri della Serie A:

«Il primo Vicario, poi Meret e Maignan. Handanovic mi ha deluso, ma c’è anche la questione età che incide. Il campionato italiano sta esprimendo dei buoni giovani finalmente, come Falcone del Lecce e Di Gregorio del Monza. E Donnarumma in chiave Nazionale deve temere il ritorno di Meret, che come stile è migliore».