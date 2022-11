Braglia: «Rinnovo Leao? Se arrivasse un'offerta importante...»

Simone Braglia, ex portiere, ha commentato a TMW Radio, il tema relativo al rinnovo di contratto di Leao con il Milan

«Se arriva un’offerta importante, più volte ho detto che lo porterei io via. Non lo ritengo tale da fare uno sforzo economico superiore a quello che il Milan gli ha proposto. Si snaturerebbe la linea di gestione della società. Se accetti, altri giocatori verranno a battere cassa e sarebbe pericoloso a livello di equilibri di spogliatoio. Il Milan ha uno scouting eccezionale, Leao è importante ma non fondamentale. Quindi se arriva un’offerta importante, utilizzo quei soldi per fare altri aquisti e trovare un ottimo sostituto»