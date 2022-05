Braglia: «Milan? Ecco cosa serve sul mercato»

L’ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato le notizie riguardanti il Milan. Le sue parole

Stop alle trattative con Investcorp ma continua con l’altra cordata. Ed Elliott non andrà via definitivamente:

«La volontà di Elliott è quella di andare avanti, anche perché ha vinto il campionato. Se il Milan non avesse vinto, forse gli scenari sarebbero stati diversi. E’ una scelta economicamente che ci sta»

Il Milan ora deve fare qualcosa in attacco, vista anche l’operazione di Ibrahimovic:

«Sono curioso di vedere la società cosa farà. Dal punto di vista tecnico, Pioli è stato rinnovato. La rosa va comunque rinforzata, soprattutto per la Champions. Forse un giocatore di qualità non basta. Un conto è giocare la Serie A, un’altra è confrontarsi con le migliori d’Europa. Va fatto un mercato in cui ci vuole un giocatore forte per ruolo»

Cosa vuole aggiungere sui meriti del Milan?

«Dobbiamo mettere in risalto il percorso di crescita. Il problema di fondo è che i meriti vanno dati anche alla società. E’ un esempio da seguire quello del Milan. Una società di calcio vuole vincere ma conta anche avere una programmazione. E non mi aspettato che Maldini potesse avere già questo livello»