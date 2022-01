Braghin: «Grande merito del Milan, ha giocato alla pari»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervenuto ai microfoni di Juventus TV, Braghin ha commentato la vittoria della Juventus Women in Supercoppa Italiana, contro il Milan. Le sue parole.

SUPERCOPPA – «È un trofeo importante che riempie la bacheca del museo. La prestazione non è stata un granché. Prendiamo il risultato, si dice che le finali non debbano mai essere belle. Grande merito al Milan che oggi è stato al nostro pari, queste partite girano sugli episodi. Noi soffrendo tiriamo fori sempre le unghie. Ma traiamo spunti di riflessione, c’è qualcosa da mettere a posto per continuare un cammino importante. Bene ma non basta».

ZOCCOLO DURO – «Stanno arrivando le giovani. Lenzini come quelle del futuro. Martina è ormai un centrale internazionale, spero che possa aiutare anche la Nazionale quando verrà presa in considerazione. Lo zoccolo duro ha trasmesso la juventinità, che non è no slogan ma è lavoro, disciplina e voglia di vincere, pensando sempre alla prossima partita. Chi la raccoglie è uno dei nostri, se no è difficile».

ISTANTANEA DELLA PARTITA – «Bonansea che torna a centrocampo con la palla sotto al braccio dopo il pareggio. È stato il segno della riscossa».