Botturi: «Tonali? In Primavera mi colpì la sua personalità, era superiore a…»

Christian Botturi, responsabile del settore giovanile del Brescia, ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di La Giovane Italia: tema principale Tonali.

«Sono l’ultima persona a dover parlare del giocatore. Tonali è stata un’intuizione di Cellino, poiché fu lui a capirne le reali potenzialità e ha costruito un discorso intorno al ragazzo. Nel mio piccolo posso dire che prima di arrivare a Brescia ero andato a vedere una partita della Primavera del Brescia in cui Tonali era in panchina. Entrò in campo a 25 minuti dalla fine e mi colpì la sua personalità, molto superiore ai suoi coetanei. Si capiva che era di una caratura diversa come giocatore, sembrava fosse un uomo di trent’anni invece che un ragazzo di venti. Inoltre, ho potuto conoscerlo come un ragazzo molto umile che ha sempre lavorato con serietà».