Bosnia Slovacchia 1-2: Krunic in tribuna e sconfitta per la sua nazionale

Altra sconfitta rimediata dalla Bosnia Erzegovina contro la Slovacchia: assenti tutti i big dei padroni di casa tra cui Rade Krunic del Milan

Nulla da fare per la Bosnia Erzegovina che cade in casa contro la Slovacchia. I padroni di casa erano già matematicamente esclusi da Euro 2024, così sono stati risparmiati tutti i big.

Anche Rade Krunic del Milan si è accomodato dunque in tribuna. In gol Bozenik e Satka, mentre la rete per i bosniaci è arrivata grazie all’autogol di Hrosovsky.