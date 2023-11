Borussia Dortmund Newcastle: Terzic presenta il match che il Milan seguirà con attenzione. Le parole dell’allenatore del Dortmund

Durante Milan–PSG ci sarà un’altra partita da osservare attentamente ovvero quella tra Borussia Dortmund e Newcastle. Di seguito le parole dell’allenatore Terzic.

PAROLE – «La situazione rimane invariata. Domani sarà dura avere a disposizione Emre Can, ma vedremo. Ramy Bensebaini si è infortunato recentemente: ha avuto problemi alla coscia posteriore. Speriamo che per domani si risolva tutto».

«Abbiamo giocato una grande partita, in particolare nel primo tempo. Domani avremo bisogno di una prestazione altrettanto buona, ma dovremo migliorare in efficacia quando avremo spazio a disposizione. Sappiamo quanto è forte il Newcastle, basta ricordare che recentemente hanno battuto Manchester United e Arsenal. Per questo motivo mi aspetto una gara aperta e intensa».