Bortolazzi sulla situazione attuale in casa Milan: ecco il suo commento dopo Zagabria!

Bortolazzi sulla situazione attuale in casa Milan ai microfoni di TMW Radio: ecco il suo commento dopo Zagabria!

PAROLE – “Difficile capire la situazione dall’esterno. A volte sono anche frasi per smuovere i giocatori. Le sta provando tutte, sembrava che dopo la vittoria della Supercoppa fosse tutto risolto, invece non basta un tempo per farlo. Evidentemente c’è qualcosa nel gruppo, perché lo scorso anno è stato contestato anche Pioli. Ma non è questione di allenatore, ma che il gruppo non è così unito, così coeso nel voler seguire un allenatore. Penso anche che alcuni giocatori strapagati forse si rilassano, e così non va. Trovarsi con ingaggi importanti a quella età non è facile gestire la situazione. Le motivazioni devono venirti da sole, da dentro, non serve un allenatore. L’allenatore ti può stimolare, ma devi averle tu. E manca poi una società forte“.