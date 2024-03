Borghi non ha dubbi sul Milan: «Questo è uno dei motivi principali della continuità dei risultati». Le sue dichiarazioni

Stefano Borghi è intervenuto a Cronache di Spogliatoio per analizzare il momento in casa rossonera. Di seguito le sue dichiarazioni.

BORGHI – «Il Milan ha ripreso a correre tanto soprattutto in mezzo al campo e, non so se abbia cominciato, ma comunque ha riscoperto il correre bene. Perché non è solo la quantità di chilometri percorsi, ma è anche il modo in cui corri. Questo è secondo me uno dei motivi principali della continuità di risultati che ha adesso il Milan. Perché prima abbiamo parlato tante volte di disequilibri, di carenze, però ragiondoci, le mancanze individuali in una situazione, oppure in un momento sulla forma sono state spesso la zavorra del Milan. Adesso il motore in mezzo al campo è fluido»