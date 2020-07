Borghi: «Calhanoglu? Ha sempre avuto grande potenziale e ora…»

Il giornalista e commentatore sportivo Stefano Borghi ha voluto spiegare i motivi della crescita di Calhanoglu nel Milan di Pioli

Ecco le parole di Stefano Borghi attraverso il proprio canale ufficiale YouTube in cui ha voluto parlare della strepitosa evoluzione di Calhanoglu.

«È indubbiamente la sua miglior stagione da quando è arrivato in Italia. Insisto sulla mia visione verso Calhanoglu, è sempre stato un calciatore con questo tipo di potenziale e queste qualità. Lo ricordo al Bayern Leverkusen, mi rubava parecchio l’occhio, poi evidentemente ha avuto un po’ di ritrosia caratteriale nel momento in cui si è ritrovato in Italia, non ha mai trovato neanche le condizioni perfette per esprimere il proprio gioco. Ora Calhanoglu, grazie al sistema di gioco di Pioli e al nuovo ruolo che ricopre, riesce ad incidere in tutte le partite»