Sono scese in campo Bordeaux contro Metz. Vittoria dei padroni di casa, protagonisti l’ex Milan Niang con un gol, assist per Adli

Sono scese in campo Bordeaux contro Metz nel match valido per la sfida salvezza in Ligue 1

Vittoria dei padroni di casa, protagonisti l’ex Milan Niang con un gol, assist per il futuro rossonero Adli in occasione della terza rete della sua squadra