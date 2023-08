Bonucci verso l’Union Berlin? Ci sono complicazioni: le ultime notizie sul futuro dell’ex difensore del Milan

Bonucci si appresta a lasciare la Juventus entro la fine di questa sessione di mercato. Il futuro dell’ex Milan sembra essere in Germania ma, come riportato da Sky Sport, è sbagliato dare per fatto l’affare.

Nella giornata di ieri sarebbero infatti emerse alcune complicazione che devono essere risolte. Le prossime ore potrebbero essere decisive in tal senso.