Bonolis sulla lotta scudetto: «Il Milan non lo escluderei! Campionato strano in cui...»

Scudetto Milan, Paolo Bonolis, conduttore e tifoso dell’Inter, non ha escluso i rossoneri dalla corsa al tricolore: le dichiarazioni

Intervistato da Radio Capri, Paolo Bonolis, conduttore e tifoso dell’Inter, ha dichiarato:

PAROLE – «In questo campionato bisogna osservare tutte le squadre. Non escluderei neanche il Milan. Il Napoli invece non mi ha convinto del tutto. Per essere capolista, avrebbe potuto fare di più: si è difeso molto e ha puntato sulle ripartenze. Secondo me l’Inter ha giocato bene ma ha un problema davanti perchè crea tanto ma fa molta fatica a segnare. Antonio Conte sta lavorando bene sulla panchina del Napoli, sta plasmando una squadra ostica, difficile da affrontare, con una difesa solidissima. È una squadra che può puntare seriamente al titolo».