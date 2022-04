Bonnet: «Donnarumma? È un momento preoccupante per lui»

Anne Laure Bonnet intervenuta in collegamento negli studi di Sky Sport durante Mondo Gol ha detto la sua sul momento di Donnarumma

«È un momento preoccupante per Donnarumma sembra che abbia perso tutte le certezze rispetto a quando è arrivato a Parigi da campione d’Europa e da quando l’Italia è uscita dal Mondiale sembra si sia perso Donnarumma. La situazione con Keylor Navas non l’ha aiutato è un momento difficile per lui ma la squadra si stringerà intorno a lui perchè hanno fiducia in lui. Speriamo che questo momento passi in fretta, perchè non ho mai visto Donnarumma giocare così male»