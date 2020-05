Boniek: «È un attaccante forte, tornerà a fare tanti gol»

Boniek non ha dubbi sul futuro di Piatek. Al Milan ha passato un momento no, ma il polacco sarebbe un attaccante molto forte

Krzysztof Piatek non ha passato un bel momento al Milan in questa prima parte di stagione 2019/2020, ma stando a Boniek, presidente della federazione polacca, il giocatore si riprenderà molto velocemente e tornerà a segnare.

«È forte. Non esiste un attaccante che in tutta la carriera non attraversi mai un momento in cui segna meno. Tornerà a fare tanti gol anche lui» – intervistato a Tuttosport.