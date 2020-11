Bonera non sta facendo rimpiangere Pioli: elogi da tutti per lui

Bonera sta giudando la squadra egregiamente in assenza di Pioli. Per lui stanno arrivando i complimenti di tanti addetti ai lavori

Daniele Bonera, da 3 partite è a tutti gli effetti l’allenatore del Milan. L’ex difensore rossonero, ha momentaneamente preso il posto di Stefano Pioli e Giacomo Murelli, ancora alle prese con il Covid. Per Bonera sono arrivate 2 vittorie in Serie A, e un pareggio in Europa League. Nessuno si aspettava che la squadra reagisse così bene all’assenza di mister Pioli.

Elogi e complimenti stanno continuando ad arrivare sia per Bonera, che per l’intera squadra. Il Milan è primo a 23 punti in classifica dopo 9 partite giocate, frutto di 7 vittorie e 2 pareggi.