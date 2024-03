Bonera Milan, clamorosa indiscrezione: può assumere questo incarico dalla prossima stagione!

Bonera-Milan, clamorosa indiscrezione sul futuro dell’ex difensore: possibile nuovo allenatore della seconda squadra rossonera

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se dovesse andare in porto il progetto della seconda squadra Milan, Daniele Bonera, attuale collaboratore dello staff tecnico di Pioli, potrebbe cambiare ruolo.

L’ex difensore infatti sarebbe in pole per diventare l’allenatore proprio dell’U23 del Diavolo: superato Ignazio Abate, attuale tecnico della Primavera del Milan, nelle preferenze della dirigenza rossonera. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se il progetto andrà effettivamente in porto.