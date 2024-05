Bonera Milan: in panchina in attesa di Fonseca! I precedenti sorridono, la strada per il FUTURO è tracciata

Bonera guiderà il Milan contro la Roma in attesa di Fonseca. Il suo futuro è ancora rossonero, strada tracciata

Milan ai milanisti. Slogan datato, coniato ai tempi di Berlusconi, che ha vissuto fortune alterne eppure mai passato veramente di moda. Varrà anche in questo caso, anche se per poco, con Daniele Bonera, pronto a prendere le redini della squadra dopo la separazione da Pioli, nell’amichevole di domani contro la Roma a Perth.

Non sarebbe peraltro la prima volta. A novembre del 2020, in piena pandemia, con Pioli e il vice Murelli fermati dal Covid, fu scelto lui per guidare ufficialmente i rossoneri contro Napoli – sfidò l’ex compagno Gattuso – Lille e Fiorentina. Ne uscì da imbattuto: due vittorie e un pareggio.

Bonera è profondamente legato ai colori rossoneri, con una particolarità che lo rende unico: il Milan si trasforma, dalla dirigenza agli allenatori, ma lui resta lì dov’è. Vuol dire essere apprezzato per il proprio lavoro, senza la necessità di essere legato a qualche figura del club in particolare.

Pioli ha imparato a fidarsi di lui sempre di più, mese dopo mese. E così Bonera dalla tribuna è passato a vivere le partite in panchina, nel cuore della squadra, ed è stato ancora più coinvolto nel lavoro settimanale, lui che al Milan ci ha giocato per nove anni.

Un lavoro e un approccio che non sono passati inosservati, tanto da far balzare il suo nome in pole per la panchina della squadra Under 23, scenario a cui il club tiene molto perché ritenuto particolarmente funzionale al progetto complessivo.

«Ora, grazie anche a Pioli, ho un grado di preparazione per poter gestire situazioni non solo di campo, ma anche di spogliatoio. Se arrivasse una chiamata la valuterei» ha dichiarato Bonera qualche anno fa a la Gazzetta dello Sport. Probabilmente per allenare sul serio gli basterà rimanere a Milanello.