Bonanni su Pioli: «Presuntuoso. Il turnover non si fa così»

Massimo Bonanni ha fortemente criticato il turnover di Stefano Pioli nella gara di ieri sera tra Milan e Cremonese: le sue parole

Ospite a TMW Radio, Massimo Bonanni ha criticato duramente le scelte di formazione di Pioli in Milan-Cremonese:

«E’ stato un po’ presuntuoso, fece lo stesso errore Spalletti in casa col Lecce nel girone di andata. Spalletti da lì in poi ha sempre giocato con gli stessi o quasi. Mancano sei partite, ti stai giocando l’accesso in Champions e non provi a vincere subito? Ci sono anche i cinque cambi da sfruttare. Il turnover ci sta ma non così in blocco. Se vuoi fare un turnover massiccio, lo fai in corsa magari. Vedrete che i due punti persi contro la Cremonese saranno decisivi».