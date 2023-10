Bonanni: «Leao indispensabile, ma il Milan ha superato un ostacolo difficile»

Bonanni non ha dubbi: «Leao indispensabile, ma il Milan ha superato un ostacolo difficile». Le sue parole sui rossoneri

Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del Milan, reduce dalla bella vittoria contro la Lazio. Le sue parole.

BONANNI – «Leao e Lautaro importanti per Milan e Inter: chi è più dipendente? Entrambi. Chi in un verso, chi in un altro, sono indispensabili per Milan e Inter. Chi mi ha convinto di più in questa giornata? Il Milan, vista la sfida con la Lazio. Ha superato un ostacolo difficile, ha giocato bene»