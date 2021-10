Nel match di questa sera contro il Bologna, Bennacer ha trovato il secondo gol in A con la maglia del Mian, entrambi contro i rossoblù

Fattore Bennacer. All’ 83′ mnuto di Bologna Milan, con il risultato fermo sul 2-2 e con i rossoblù in doppia inferiorità numerica ci ha pensato l’algerino a riportare in vantaggio i rossoneri, che poi hanno blindato la vittoria grazie al secondo gol di Ibrahimovic in altrettante partite.

Per il centrocampista si tratta della seconda rete in Serie A con la maglia rossonera. Caso vuole che entrambe le sue marcature siano arrivate proprio contro il Bologna. Una statistica che sicumanete non fa felice i tifosi del club emiliano.