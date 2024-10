MN24 – Bologna Milan, Fonseca può sorridere: grande notizia dall’infermeria

Bologna Milan, ottime notizie in arrivo per Paulo Fonseca in vista della trasferta di sabato. Le ultimissime sul mondo rossonero

Il Milan domani si metterà al lavoro per preparare la trasferta insidiosa di Bologna. I rossoneri, infatti, non si accontentano della recente vittoria in Champions League: l’obiettivo è trovare continuità in campionato.

Come appreso dalla nostra redazione, Paulo Fonseca, ha degli ottimi motivi per cui sorridere. Davide Calabria, infatti, nella giornata di domani dovrebbe tornare a lavorare regolarmente con il gruppo.