Bologna-Milan: è Donnarumma il Man of the Match del Dall’Ara

Gianluigi Donnarumma è stato eletto Man of the Match di Bologna-Milan, come annunciati dai social rossoneri

È Gianluigi Donnarumma il Man of the Match di Bologna-Milan. Il portierone rossonero è stato eletto sui social come uomo partita davanti agli altri due candidati, Kessiè e Leao. In particolare si ricorda la super parata nel primo tempo a tu per tu con Dominguez.