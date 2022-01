ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La AUSL ha deciso di non far giocare Bologna Inter a causa dei numerosi giocatori positivi nel club rossoblù. Ultime

Bologna Inter non si giocherà a causa dei numerosi giocatori positivi al Covid nelle file della squadra di Mihajlovic.

E’ stata l’AUSL a decidere di non far disputare la partita in programma domani alle 12:30, la prima di Serie Adel 2022. Nel Bologna, infatti, sono ora ben otto i giocatori in isolamento e positivi al virus. Alla lista si aggiungono anche Medel, Vignato, Santander e Van Hooijdonk.