Bologna, infortunio Medel: il giocatore salterà il Milan

Gary Medel non sarà disponibile per la partita contro il Milan. Il Bologna affronterà i rossoneri nella prima partita stagionale il 21 settembre, senza il proprio mediano di riferimento. Dunque Sinisa Mihajilovic dovrà trovare soluzioni alternativi al proprio pupillo che ha subito una lesione muscolare. Ecco il comunicato ufficiale del club rossoblu in data odierna: «Gli esami cui è stato sottoposto Gary Medel hanno evidenziato una lesione di primo grado del semimembranoso destro: i tempi di recupero del centrocampista cileno sono stimati in circa 2-3 settimane».