Posticipata di mezz’ora la sfida fra Bolivia e Cile: la causa è una forte pioggia che si è abbattuta in queste ore

Posticipato l’inizio di Bolivia Cile, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Il motivo del posticipo della partita è per una pioggia torrenziale che si è abbattuta in Bolivia.

La Conmebol ha preso la decisione e nel frattempo gli inservienti dello stadio stanno lavorando affinché si possa giocare.