Boban duro contro il Milan: «La Coppa Italia non salva la stagione. Supercoppa? Lasciamo stare»

Boban nel post partita di Milan Feyenoord nello studio di Sky Sport ha lasciato un commento duro sui rossoneri

Zvonimir Boban, nel post partita di Milan-Feyenoord, in seguito all’eliminazione dalla Champions League, ha commentato la frase di Joao Felix che parlava di Coppa Italia e quarto posto come possibile salvezza per la stagione.

Queste le parole dell’ex rossonero a Sky Sport: «La Coppa Italia non salva una stagione, non in una squadra come il Milan che si deve giocare lo Scudetto. Lascia stare la Supercoppa che non si doveva nemmeno giocare, è un torneo ridicolo che si gioca in quattro ma che dovrebbero giocare in due».