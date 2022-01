ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Boattin e Gama guarite dal Covid: ecco il comunicato UFFICIALE della Juventus Women sulle sue due calciatrici

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Women ha reso noto che Lisa Boattin e Sara Gama sono guarite dal Covid. Le uniche a rimanere ancora positive sono Bonfantini e Peyraud-Magnin.

IL COMUNICATO – «Lisa Boattin e Sara Gama hanno effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid-19. L’esame ha dato esito negativo per entrambe le calciatrici che pertanto sono guarite e non più sottoposte al regime di isolamento domiciliare».