Boateng sul passaggio al Monza: «Vi spiego come è andata»

Intervistato da L’Equipe, l’ex calciatore del Milan Kevin-Prince Boateng ha così parlato delle tante offerte ricevute prima di firmare per il Monza:

«Avevo molte offerte, dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dalla Germania e anche da altre parti dell’Italia. Galliani mi chiamava tutti i giorni, mi stressava! “Ti aspettiamo, abbiamo una grande squadra, devi cogliere l’occasione”. Mi ha fatto chiamare anche da Berlusconi. Non potevo dire di no, l’ho fatto anche per gratitudine, sono verso la fine della mia carriera. Loro conoscono il calcio, so cosa vogliono costruire».