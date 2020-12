Boateng: «Non si può paragonare quello del 2011 a questo Milan»

Boateng, attaccante del Monza, ha parlato sulle pagine di Repubblica della stagione del Milan. Le sue parole

NON PARAGONABILI – «Non li puoi paragonare, il nostro era un Milan di fenomeni: Ibra, Robinho, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Nesta, Thiago, io. Anche quando non giocavi la miglior partita ti guardavi intorno e dicevi: ora uno di noi ce la fa vincere. Eravamo un gruppo pericoloso, avevano paura di noi. Io oggi vedo una squadra, e non si era vista per tanto, tanto tempo: ognuno lavora per l’altro, con atteggiamenti positivi. Ecco: agli avversari fa paura come squadra».