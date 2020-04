Boateng: «Con Ibra grande affinità. Criticava sempre tutti»

Boateng ha voluto parlare in merito al suo rapporto con Ibra ai tempi del Milan e di come fosse lo svedese con i compagni

Ecco le parole di Boateng a Sky calciomercato in merito ai tempi del Milan e del rapporto speciale con Ibra.

«Per me era facile giocare con lui, ho capito subito com’era. Per altri forse era più difficile perché chiedeva tanto. Sul campo era più facile anche perché lui aveva sempre due uomini e c’erano più spazi. Lui criticava tutti, però ti faceva imparare. Ad El Shaarawy ha insegnato a piazzare la palla. Il Milan ora deve tenere Ibrahimovic. Solo che sta in campo aiuta tantissimo»