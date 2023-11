Blue Skye Milan, nuovo capitolo dello scontro con Elliott: possibili sanzioni in arrivo

L’infinito scontro tra Blue Skye e Elliott per la cessione del Milan a RedBird volge ad un nuovo capitolo: la Corte minaccia sanzioni

Continuano le grane successive alla cessione del Milan a RedBird e l’infinito scontro tra Blue Skye ed Elliott. Come riferisce Calcio e Finanza dopo aver consultato i documenti ufficiali, un tribunale di New York sarebbe pronto a sanzionare Blue Skye per la violazione di alcuni accordi sulla disclosure forzata di alcuni documenti per un procedimento in Italia.

Il17 maggio 2023 Blue Skye aveva già fatto un tentativo di era già fallito un tentativo di ottenere un’ampia documentazione sulla cessione del club rossonero, fallendo nell’obiettivo. Successivamente, il 4 agosto, il Tribunale aveva emesso un “ordine protettivo” per disciplinare la disclosure forzata del 17 maggio 2023. Quest’ordine limitava l’uso da parte di Blue Skye dei documenti ottenuti ad azioni specifiche in Italia ed in Lussemburgo. Tuttavia, la società di Cerchione e D’Avanzo non si è fermata di fronte al divieto del Tribunale e ha utilizzato i documenti in questione anche nel procedimento italiano. Da qui, l’intervento da parte della Corte che ha minacciato sanzioni nei confronti di Blue Skye se entro i prossimi 14 giorni, la società non ritira la richiesta e non cessa il proprio comportamento lesivo.