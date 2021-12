Biglietti Milan Genoa: info e dattagli utili per l’acquisto

Giovedì 13 gennaio alle 21.00 il Milan ospiterà il Genoa di Andriy Shevchenko a San Siro nella sfida in gara unica degli Ottavi di finale di Coppa Italia. I precedenti tra le due squadre in Coppa Italia sono cinque – due vittorie rossonere, due pareggi e un successo rossoblù – e le due squadre non si affrontano nella competizione dalla prima giornata della fase a gironi dell’edizione 1985/86, con la gara che si era conclusa sul 2-2.

I biglietti per Milan-Genoa saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com, presso il Ticket Office di Casa Milan e i punti vendita Vivaticket e verranno venduti in due finestre di vendita separate:

La prima, quella dedicata agli abbonati e ai possessori di Carta Cuore Rossonero , aprirà martedì 21 dicembre alle 12.00 e terminerà mercoledì 22 dicembre alle 23.59.

e ai possessori di , aprirà martedì 21 dicembre alle 12.00 e terminerà mercoledì 22 dicembre alle 23.59. La seconda e ultima, quella di vendita libera, prenderà il via alle 10.00 di giovedì 23 dicembre e resterà aperta fino ad esaurimento posti.

Il costo dei biglietti per Milan-Genoa parte da 10€. Inoltre, gli Under 16 (solo se accompagnati da un adulto) e le donne potranno usufruire della tariffa speciale di 5€ in alcuni settori.

LE REGOLE D’ORO PER IL TIFOSO

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole: