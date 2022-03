Biglietti Milan Empoli: promo a 9 euro sui tagliandi del terzo rosso centrale

Sono in vendita i biglietti di Milan Empoli. Come si legge tramite il sito rossonero c’è la promo a 9 euro per il terzo anello rosso

Sono in vendita i biglietti di Milan Empoli. Come si legge tramite il sito rossonero c’è la promo per il terzo anello rosso centrale.

Oltre infatti per l’offerta valida per gli over 60 per il secondo rosso laterale e il secondo arancio laterale è possibile per tutti usufruire della promo di 9 euro anche per il terzo anello rosso centrale