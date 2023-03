Biglietti Milan Atletico Madrid Primavera: sold out al Vismara

Oggi alle 16 il Milan Primavera scenderà in campo contro l’Atletico Madrid per il match di Youth League. Al Vismara è presito il sold out

Come riporta la pagina del settore giovanile del Milan, il Puma House of Football che ospiterà la partita è completamente sold out, con ben 705 spettatori presenti al Vismara questo pomeriggio.