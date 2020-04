Biglia: «Voglio giocare altri due anni, sul futuro al Milan…»

Intervenuto ai microfoni di Radio Del Plata, Lucas Biglia ha parlato del proprio futuro. Ecco le parole dell’argentino

Intervenuto ai microfoni di Radio Del Plata, Lucas Biglia ha parlato del proprio futuro: «Ho un contratto fino a giugno col club e poi vedremo che fare. Sinceramente voglio dare la priorità a mia moglie e ai miei figli ciò che desiderano. Il lato economico non è prioritario. Penso di poter giocare ancora un paio d’anni. Mi chiedo cosa farò quando mi sveglierò e non dovrò più allenarmi. Sto iniziando valutare di fare il corso di allenatore. In Spagna si può e in Argentina posso farlo online. Questa è la mia idea».