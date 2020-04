Biasin: «Paquetà? E’ stata un’operazione disastrosa per il Milan»

L’affare Paquetà non ha portato i frutti sperati al Milan: l’investimento è stato importante, ma la prospettiva è scura

Quando Leonardo porto Lucas Paquetà in Italia le aspettative dei tifosi rossoneri erano alle stelle: il curriculum del dirigente brasiliano parlava chiaro, così come erano eloquenti i numeri dei talenti da lui scoperti. La realtà però, come spesso purtroppo accade, ha raccontato una storia più triste.

Il numero 39 rossonero non è riuscito ad imporsi e non ha mai raggiunto una vera e propria maturità tattica sufficiente per un campionato come la Serie A. Riguardo al rendimento di Paquetà si è espresso Fabrizio Biasin, che intervenuto si microfoni di Radio Sportiva ha così parlato: «Non ha reso. Tra costo del cartellino, milioni ai procuratori e percentuale sulla futura rivendita è stata un’operazione disastrosa».