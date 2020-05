Biasin: «Caso Maldini-Rangnick? La società non tutela i propri dirigenti»

Il noto giornalista di fede interista Biasin ha voluto, da esterno, commentare il caso scoppiato in casa Milan tra Maldini e Rangnick

Ecco il pensiero di Biasin espresso attraverso un tweet direttamente con il proprio profilo ufficiale in cui cerca di dire la sua in merito alla diatriba tra Maldini e Rangnick.

«Due cose sulle uscite di Rangnick: come dice Maldini doveva evitare per questione di rispetto. Se dall’esterno “si permettono” è perché la proprietà non ha mai dato solidità ai suoi dirigenti: prima Boban e ora Maldini. Il problema di Maldini non è Rangnick, ma Elliott»