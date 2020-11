Biasin: «Calabria contro il Verona ha fatto una prestazione con gli attributi»

Davide Calabria è stato elogiato da Fabrizio Biasin, noto giornalista che tifa l’Inter. Leggi con noi le sue parole

Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato della partita Milan-Verona, soffermandosi sulla prestazione di Davide Calabria.

Biasin ha dichiarato: «Calabria, domenica, soprattutto nel primo tempo, è stato asfaltato da Zaccagni, che è forte, ce ne siamo accorti. Calabria ha causato l’autogol del momentaneo 0-2. Calabria era nelle condizioni tipiche di chi può crollare da un momento all’altro. E invece no, ha giocato un secondo tempo da leccarsi i baffi: corsa, falli, assistenza in attacco, ancora qualche problema in difesa ma ha tenuto botta. Di tutto di più. I voti dei media si sono limitati al 5 ed è normale che sia così. Ma se uno ha davvero guardato la sua partita si è reso conto che quella è stata una prestazione “con le palle, con gli attributi”, quella di chi dà tutto per la sua squadra. Calabria ha preso 5 per i giornali ma, probabilmente, molto di più per il suo allenatore. Che poi è quello che conta. Aggiungo dicendo che non sono amico di Calabria».